元東映宣伝部で映画のコピーを生み出してきた惹句（じゃっく）師の関根忠郎さんが間質性肺炎のため、１１月１１日午後０時３０分、都内の病院で亡くなった。８７歳。東京都出身。葬儀は家族葬で執り行われた。１９５６年に東映入社。６２年から宣伝部で、東映作品のほとんどのコピー制作を担った。主な担当作品は「昭和残俠伝破れ傘」「仁義なき戦い」「極道の妻たち」など。東映の多田憲之会長は「ポスターに躍る関根