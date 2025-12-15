気象台は、午前4時5分に、波浪警報を五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、中泊町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】青森県・五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、中泊町に発表 15日04:05時点津軽では、15日昼過ぎまで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■五所川原市□波浪警報【発表】15日昼過ぎにかけて警戒予想最大波高6m■つがる市□波浪警報【発表】15日昼過ぎにかけて警戒