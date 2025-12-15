【モデルプレス＝2025/12/15】マクドナルドは、人気のサイドメニュー「チキンマックナゲット30ピース（ソース6個付き）」を530円“おトク”な特別価格950円（通常価格1480円）で販売する『トクニナルド』キャンペーンを12月19日から12月25日までの7日間限定で実施する。【写真】マック、紙ストロー終了へ 新仕様は？◆マクドナルド、2種の限定ソース発売同キャンペーンでは、2種類の期間限定ソース「ガーリックバターステーキソー