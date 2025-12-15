【モデルプレス＝2025/12/15】女優の上坂樹里が、2025-2026年シーズンの「JR SKISKI」新ヒロインに決定。新CM『今だけは青い冬。』準備篇が12月15日あさ4時よりサイトで公開され、18日より全国放映開始される。【写真】「透明感がすごい」JR SKISKI新ヒロインのCMメイキング◆上坂樹里「JR SKISKI」新ヒロインに決定新CMでに加え、2025-2026年シーズンの「JR SKISKI」の顔となるポスタービジュアルが完成。12月15日より、JR東日本