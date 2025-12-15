セリエA 25/26の第15節 ジェノアとインテル・ミラノの試合が、12月15日02:00にスタディオ・ルイジ・フェッラーリスにて行われた。 ジェノアはロレンツォ・コロンボ（FW）、ビトール・カルバーリョ（FW）、アーロン・マルティン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するインテル・ミラノはラウタロ・マルティネス（FW）、フランチェスコ・エスポジト（FW）、カルロス・ア