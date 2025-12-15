4人組ロックバンド「爆風スランプ」が来年8月11日に、1991年以来35年ぶりに日本武道館でライブを行う。昨年のツアーでボーカルのサンプラザ中野くん（65）が宣言した「次の夢は日本武道館で『大きな玉ねぎの下で』を歌う」の有言実行を果たす。スポニチ本紙などの取材に応じた4人は「“こんなに楽しい日があるのか！”と思えるライブにする」と力を込めた。13日は85年の初武道館から40年の記念日で、中野くんは「泣いて喜んで