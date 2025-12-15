右膝負傷でリハビリを続けていたDF冨安健洋（27）がオランダ1部の名門アヤックス入りすることが14日までに濃厚になった。複数の地元メディアは、週明けの15日以降に現地入りしてメディカルチェックを受けると報道。問題がなければ、延長オプションが付いた6カ月の短期契約を結ぶ見通しとなっている。冨安は今年2月に右膝を手術し、長期離脱を余儀なくされた中で7月にアーセナルと契約解除で合意。無所属でリハビリを続けてい