嵐の相葉雅紀（42）が21日放送のNHK「ダーウィンが来た！奇跡！逆転！仰天！“絶滅”からの復活劇スペシャル」（後7・30）に出演する。7月から同局の自然番組ナビゲーターを務めており、絶滅危惧種の驚きの復活劇、ニホンカワウソやニホンアシカなど日本の絶滅種・絶滅危惧種の最新情報などを紹介する。「奇跡の連続や人が努力を重ねることで、（絶滅危惧種が）絶滅の淵から復活しているケースもあることには凄く希望が持