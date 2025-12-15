嵐の相葉雅紀（42）が、21日放送のNHK総合「ダーウィンが来た！“絶滅”からの復活スペシャル」（午後7時30分）に出演する。絶滅したはずが最新技術を使った研究で“よみがえった”昆虫や、絶滅の淵から復活したイグアナ、内戦で壊滅状態となったアフリカの国立公園で進行中の生態系復活プロジェクトなど、希少な生きものたちが紹介される。相葉は、絶滅危惧種の現状に触れ「奇跡の連続や人が努力を重ねることで、絶滅の淵から復活