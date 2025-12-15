女優の上坂樹里（20）が2025―2026シーズンのJR東日本の「JRSKISKI」のヒロインに就任した。来年度前期のNHK連続テレビ小説「風、薫る」の主演するハタチが、冬の顔を務める。川口春奈（30）や広瀬すず（27）、本田翼（33）などが経験した若手俳優の登竜門。上坂は「とても憧れだったので、本当にうれしかったです。自分がこのCMの世界に入れるんだ！」と感無量。朗報は母に最初に伝えたといい、「一緒にご飯を食べに行った