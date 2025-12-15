1973年（昭48）の菅原文太さんの主演映画「仁義なき戦い」をはじめ、映画の名コピー（惹句＝じゃっく）を生み出した「惹句師」で映画ライターの関根忠郎（せきね・ただお）さんが、11月11日午後0時30分、間質性肺炎のため都内の病院で亡くなった。87才だった。社員として所属した東映が14日、発表した。葬儀は家族葬として執り行った。関根さんは、56年に東映に入社。東京撮影所などを経て62年に宣伝部に異動し、97年に映画宣伝部