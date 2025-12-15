気象台は、午前3時39分に、波浪警報を宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】岩手県・宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町などに発表 15日03:39時点沿岸北部、沿岸南部では、15日昼過ぎまで暴風や高波に警戒してください。内陸では、15日昼過ぎまで暴風雪に警戒してください。【警報（発表