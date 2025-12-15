【プレミアリーグ第16節】(Gtech Community Stadium)ブレントフォード 1-1(前半0-0)リーズ<得点者>[ブ]ジョーダン・ヘンダーソン(70分)[リ]ドミニク・カルバート・ルーウィン(82分)観衆:17,159人