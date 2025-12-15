【ブンデスリーガ第14節】(アリアンツ・アレーナ)バイエルン 2-2(前半1-1)マインツ<得点者>[バ]レナート・カール(29分)、ハリー・ケイン(87分)[マ]K. Potulski(45分+2)、イ・ジェソン(67分)<警告>[バ]コンラッド・ライマー(77分)、アルフォンソ・デイビス(83分)[マ]ダニー・ダ・コスタ(50分)、K. Potulski(86分)