リーグ・アン 25/26の第16節 ストラスブールとロリアンの試合が、12月15日01:15にスタッド・ラ・メノにて行われた。 ストラスブールはホアキン・パニチェッリ（FW）、セバスティアン・ナナシ（MF）、フリオ・エンシソ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するロリアンはサンブ・スマノ（FW）、パブロ・パジス（FW）、ジャンビクトル・マケンゴ（MF）らが先発に名を連ねた。 前