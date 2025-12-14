サンリオが、企業理念「みんななかよく」を体現するミュージアム「山梨いちごの王さまミュージアム サンリオ創業者 辻信太郎記念館」を、創業者で名誉会長を務める辻信太郎氏の故郷・山梨県にオープンする。開業は2026年4月を予定している。【画像をもっと見る】同施設は山梨県甲斐市竜王新町に位置し、中央自動車道・双葉インターチェンジから車で約5分のアクセス。敷地面積は約1万750平方メートルで、専用駐車場約40台を備え