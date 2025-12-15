気象台は、午前3時18分に、大雪警報を上士幌町、足寄町、陸別町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】北海道・上士幌町、足寄町、陸別町に発表 15日03:18時点十勝地方では、15日朝まで大雪に、15日明け方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■帯広市□なだれ注意報15日にかけて注意■音更町□なだれ注意報15日にかけて注意■士幌町□なだれ注意報15日にかけて注意■上士幌町□大雪警報【発