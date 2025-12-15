【クリンゲンタール（ドイツ）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは14日、ドイツのクリンゲンタールで男子個人第9戦が行われ、二階堂蓮（日本ビール）が2位、小林陵侑（チームROY）が3位に入った。