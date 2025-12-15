気象台は、午前3時8分に、暴風雪警報を盛岡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、二戸市、八幡平市、奥州市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ケ崎町、平泉町、軽米町、九戸村、一戸町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】岩手県・盛岡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、二戸市などに発表 15日03:08時点沿岸北部、沿岸南部では、15日昼過ぎまで暴風に警戒してください。内陸では、