◆スノーボードビッグエア（ＢＡ）Ｗ杯第３戦・決勝（１３日、米コロラド州）ビッグエア最終第３戦の決勝は、米コロラド州のスティームボートスプリングズで行われ、男子で１月のＸゲーム覇者、荻原大翔（ひろと、２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が今季初優勝、通算３勝目を飾った。来年２月のミラノ・コルティナ五輪に向け、２位で続いた木村葵来（２１）＝ムラサキスポーツ＝とともに初の代表入りを確実とした。超大技「６