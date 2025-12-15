気象台は、午前2時54分に、波浪警報を羅臼町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】北海道・羅臼町に発表 15日02:54時点根室、釧路地方では、暴風雪や大雪、高波に警戒してください。根室地方では、高潮に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■釧路市釧路□暴風雪警報15日朝にかけて警戒風向東・陸上最大風速18m/s・海上最大風速25m/s□大雪警報積雪15日朝にかけて警戒12時間最大降雪量