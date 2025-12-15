【プレミアリーグ第16節】(シェルハースト パーク)クリスタル・パレス 0-3(前半0-1)マンチェスター・C<得点者>[マ]アーリング・ハーランド2(41分、89分)、フィル・フォーデン(69分)<警告>[ク]鎌田大地(62分)、ディーン・ヘンダーソン(88分)観衆:25,166人└鎌田大地が無念の右太もも裏負傷で途中交代…パレスはマンCに3失点完敗