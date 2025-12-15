【ブンデスリーガ第14節】(Europa-Park Stadion)フライブルク 1-1(前半0-1)ドルトムント<得点者>[フ]ルーカス・ヘーラー(75分)[ド]ラミ・ベンセバイニ(31分)<退場>[ド]ジョーブ・ベリンガム(53分)<警告>[フ]ヨハン・マンザンビ(11分)、マキシミリアン・エッゲシュタイン(72分)、ルーカス・キュブラー(90分+6)[ド]ヤン・コウト(11分)、ユリアン・リエルソン(83分)