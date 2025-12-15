[12.14 プレミアリーグ第16節 クリスタル・パレス 0-3 マンチェスター・C]プレミアリーグは14日に第16節を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはホームでマンチェスター・シティと対戦し、0-3で敗戦。鎌田は先発出場も後半20分に負傷し、途中交代となった。鎌田はボランチで先発出場。中盤からのスルーパスで味方の決定機を演出していく。先制に成功したのはシティ。前半41分、DFマテウス・ヌネスのPA右手前からの