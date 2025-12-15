来季J2初昇格を果たしたテゲバジャーロ宮崎は14日、大熊裕司監督(56)との来季契約を更新したことを発表した。大熊監督は2024年に宮崎の監督兼強化部長を務めていた。宮崎はJ3リーグを4位で終え、J2昇格プレーオフに参加。14日の決勝でFC大阪に勝利し、Jリーグ参入5年目で初のJ2昇格を果たしていた。クラブ公式サイトを通じ、大熊監督は「今シーズン、クラブ史に残るJ2昇格という大きな成果を、選手・スタッフ、そしてテゲバ