◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（１４日、ドイツ・クリンゲンタール）男子個人第９戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１４０メートル）が行われ、二階堂蓮（日本ビール）は合計２６２・１点で２位に入り、自身２度目となる表彰台に立った。２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）は合計２６１・０点で３位で今季４度目の表彰台を確保した。日本の二枚看板が躍動した。１回目。先に飛んだ二階堂がヒルサイズを