メッツがマリナーズからＦＡになったホルヘ・ポランコ内野手（３２）と２年４０００万ドル（約６２億円）で合意した、と大リーグ公式サイトが伝えた。ポランコは今季、マリナーズのＤＨ兼内野手として１３８試合で打率・２６５、２６本塁打、７８打点を記録した。通算成績は１０８８試合、打率・２６３、１５４本塁打、５７０打点。１９年には球宴にも選出されている。メッツは今オフに主砲のピート・アロンソ内野手（３１）