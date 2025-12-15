プレミアリーグ第16節、クリスタル・パレスとマンチェスター・シティの対戦が行われた。両チームともタイトなマークを見せボールの落ち着かない立ち上がりとなるが、パレスは素早いトランジションからマテタやサールのフィジカルを活かして手数をかけずにゴールに迫る。17分にはラインの裏で長いボールを収めたピノがゴール正面からシュートに持ち込むが、クロスバーを直撃した。23分にも鎌田からのスルーパスにサールが抜け出し、