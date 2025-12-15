ブンデスリーガ第14節が14日に行われ、フライブルクとドルトムントが対戦した。昨シーズンは5位と躍進し、ヨーロッパリーグ（EL）の出場権を獲得したフライブルク。今シーズンはELで無敗を維持している一方、ブンデスリーガでは勝ちきれない試合も少なくなく、ここまで4勝4分5敗という成績に留まっている。フランクフルトへ移籍した日本代表MF堂安律の後釜として加入した鈴木唯人は公式戦15試合に出場し3ゴール4アシストをマー