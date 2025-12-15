プレミアリーグ第16節が14日に行われ、クリスタル・パレスとマンチェスター・シティが対戦した。前節終了時点で2位と4位につけるチームによる注目の上位対決だ。昨シーズンのFAカップ王者であるクリスタル・パレスは日本代表MF鎌田大地の活躍もあり、ここまで7勝5分3敗で勝ち点「26」を獲得。前節はフルアムとの接戦を制し、今シーズン2度目の連勝を飾って4位に浮上した。一方、覇権奪還を目指すマンチェスター・シティは現在3