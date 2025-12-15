ボートレース大村の「日刊スポーツ杯＆ニッカン・コム杯」は１４日、予選２日目が行われた。木山大聖（２２＝岡山）は１３５期の養成所チャンプ決定戦で４着。デビューから１年が経過したが、まだ初勝利の水神祭は挙げていない。「養成所とプロのレースは全く違いますね」と厳しさを痛感している。ただ、今節の相棒３６号機は伸びが特徴で、前回の伊藤喜智も伸びの良さを実感。「前半は展示タイムが出るなと思ったら、真っ赤