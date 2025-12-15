前市長の失職に伴う伊東市長選挙は元市議の杉本憲也さんが初当選しました。一方、再選を目指した田久保前市長は敗れました。伊東市長選挙は開票の結果、元市議で国民民主党県連が推薦する杉本憲也さんが初当選しました。 元市議・国民推薦 杉本憲也氏（43）「皆さんやりました。変わらないと言われた伊東をこれから先は必ず皆さんと一緒に変えます。」一方、落選した田久保前市長は14日夜は、詰めかけた報道陣の取材に応じるこ