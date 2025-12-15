【ハーマル（ノルウェー）＝平地一紀】スピードスケートのワールドカップ（Ｗ杯）第４戦は１４日、ノルウェーのハーマルで最終日を迎え、今大会２回目の女子５００メートルは、吉田雪乃（寿広）が３７秒６５で今季Ｗ杯初勝利。今季３度目の表彰台で、来年のミラノ・コルティナ冬季五輪への出場を確実にした。吉田は初の五輪となる。男子５００メートルは広瀬勇太（高崎健康福祉大）が３４秒４４をマークし、自身初の表彰台となる