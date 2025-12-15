メジャー2年目を終えたカブスの今永は米国では自分を下げて相手を立てる“謙遜”をやめたことを明かした。日本特有の行為をチームメートから理解されず「自分を卑下することによって生まれるものは多分ないんだな」と実感。以降はポジティブ思考になり「雨が降っていたとしたら、これで山や木が育つなと。そういうふうに変えることによって毎日楽しく過ごせる」と語った。