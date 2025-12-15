メッツが、マリナーズからFAとなっていたホルヘ・ポランコ内野手（32）と2年総額4000万ドル（約62億4000万円）で契約合意したと13日（日本時間14日）、大リーグ公式サイトが伝えた。両打ちで二、三塁、遊撃を守る内野手だが記事では「ポランコは短期的なアロンソの代役」と指摘。オリオールズに移籍した通算264発のアロンソに代わり一塁かDHで起用されると説明した。今季138試合で打率・265、26本塁打、78打点のポランコ加入に