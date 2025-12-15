エンゼルス・菊池が、故郷の岩手で小学4〜6年を対象とした野球教室を開催した。自らノックを打ち、守備の手本を見せ「ほとんどの場面で上から投げられない。遊びでもアンダースローとかをやっていくこと」などと助言した。野球教室参加は「十数年ぶり」というが、当時の青森での野球教室には、今オフに合同自主トレを行った中日・松山が参加していたことを明かし「今日来てくれた子もそういう可能性を秘めた選手もいたと思う」