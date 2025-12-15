カブス・今永昇太投手（32）が14日に都内で開かれた「THEBASEBALLINTELLIGENCE2025supportedbyAHSホールディングス―トッププロの頭脳と技術を届けるドリームコーチング―」に参加し、共演した巨人・大勢投手（26）に脱力投法を公開伝授した。球速170キロ到達も指令。ともに来春WBCに出場する可能性があり、侍ジャパンを連覇へ導く共闘が期待される。球界屈指の頭脳派左腕が、考えを惜しみなく愛弟子に伝えた。