田久保真紀前市長の失職に伴う静岡県伊東市の市長選挙が投開票され、43歳の新人・杉本憲也さんが当選を果たしました。過去最多の9人が名乗りをあげた伊東市長選挙は、新人で国民民主党県連推薦の特定行政書士・杉本憲也さんが当選しました。杉本さんは選挙戦で市政の正常化を訴え、自民党県連が推薦する元市長・小野達也さんとの接戦を制しました。初当選を決めた杉本憲也氏「再選挙になるんじゃないかと噂されましたけど、なんと