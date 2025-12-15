【ニューヨーク＝山本貴徳】米東部ロードアイランド州プロビデンスのブラウン大学で１３日夕、銃撃事件が発生し、学生２人が死亡、９人が負傷して病院に搬送された。警察は１４日朝、容疑者を拘束したと発表した。銃撃事件があったのは、工学・物理系の学科が入る校内の建物で、当時は期末試験が行われていた。警察は、黒ずくめの服を着た男とみられる人物が歩く様子を捉えた映像を公開し、情報提供を呼びかけていた。米ＣＮ