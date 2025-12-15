きのう夕方、福岡市の商業施設で、男女2人が男に刃物のようなもので刺されました。男は2人を刺したあと逃走し警察が行方を追っています。記者「現場は10台以上の警察車両が並び、ブルーシートがかけられていて、物々しい雰囲気に包まれています」きのう午後5時すぎ、福岡市中央区地行浜の商業施設で、岡山県の会社員の女性と福岡市の会社員の男性が、男に刃物のようなもので刺されました。いずれも意識はあり、命に別状はないとい