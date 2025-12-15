8日の震度6強の地震のあと初めての日曜日となった14日、青森県の八戸港では名物の朝市が開かれましたが、客足は半分以下にとどまりました。「館鼻岸壁朝市」は、毎週日曜日に開かれる国内最大級の朝市です。初の「後発地震注意情報」が発表される中、避難誘導対策を徹底し開かれましたが、出店数が少なく雨が降り、いつもは2万人以上訪れている来場者は半分以下にとどまりました。来場した八戸市民「人がいないですね、店舗も少な