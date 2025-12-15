ボートレース宮島の「ＢＴＳ呉開設３３周年記念富士通フロンテックカップ」は１４日、準優勝戦が行われた。井内将太郎（４０＝広島）が準優１１Ｒで２コースから差して２着を確保し、優出を決めた。今節は初日６Ｒの１周２Ｍで事故艇と接触し、エンスト失格。さらに新ペラ交換となった。一からのペラ調整となったが、３日目にはギアケース交換も敢行し、舟足を日増しに上昇させた。２走目からは６戦４勝３着２本と快走し、予