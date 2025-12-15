プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「牛肉と里芋のクリーム煮」 「カボチャのサブジ」 「ブロッコリー明太和え」 の全3品。 年末の忙しい日は電子レンジを使って手軽に料理！【主菜】牛肉と里芋のクリーム煮 仕上げに生クリームを加えて煮からめた、満足感の高い主菜です。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：791Kcal レシピ制作：料理家・ソムリエ保田 美幸材料（2人分）