ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアとの和平交渉に向けた譲歩の一つとして、NATO（＝北大西洋条約機構）への加盟を断念する用意があることを明らかにしました。ウクライナのゼレンスキー大統領は訪問先のドイツで、アメリカのウィトコフ特使と和平案をめぐる協議を行います。ロイター通信によりますと、協議に先だってゼレンスキー氏は、ウクライナ軍とロシア軍が対峙する現在の前線に沿って停戦することが公平な選択肢だと