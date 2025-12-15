プレミアリーグ 25/26の第16節 ノッティンガム・フォレストとトットナムの試合が、12月14日23:00にシティ・グラウンドにて行われた。 ノッティンガム・フォレストはイゴル・ジェズス（FW）、カラム・ハドソンオドイ（FW）、モーガン・ギブスホワイト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトットナムはリシャルリソン（FW）、ランダル・コロムアニ（FW）、シャビ・シモンズ（FW）ら