現地12月14日に開催されたプレミアリーグ第16節で、鎌田大地を擁する暫定５位のクリスタル・パレスが２位のマンチェスター・シティと本拠地セルハースト・パークで対戦した。鎌田が３−４−２−１のダブルボランチの一角で先発したパレスは、序盤から攻め立てる。10分、前線でマテタが粘って、こぼれ球に反応したクラインがシュートを放つも、ゴール左に外れる。さらに17分、ウォートンの浮き球のパスに抜け出したピノがシテ