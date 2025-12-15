現地12月14日に開催されたプレミアリーグ第16節で、鎌田大地を擁する暫定５位のクリスタル・パレスが２位のマンチェスター・シティと本拠地セルハースト・パークで対戦。０−３で敗れた。 このゲームでパレスは１点ビハインドの64分にアクシデントが発生。ダブルボランチの一角で先発した鎌田が空中で競り合って着地した際に、右太ももの裏を負傷。ピッチに倒れ込んで交代を要求し、スタッフの肩を借りながらピッチを後に