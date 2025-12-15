福岡市の、みずほPayPayドームや隣接する商業施設で、男女2人が刃物のようなもので次々に刺される殺人未遂事件がありました。警察は、逃げた男の行方を追っています。警察によりますと14日午後5時ごろ、福岡市中央区のみずほPayPayドーム1階駐車場のエレベーターホールで、HKT48の男性スタッフが男に刃物のようなもので刺され、隣の商業施設でもこの男に27歳の女性会社員が刺されました。2人とも命に別条はないということです。逃