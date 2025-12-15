田久保真紀前市長の失職に伴う静岡県の伊東市長選挙が14日行われ、元市議の杉本憲也さん(43)が当選し、再選を目指した田久保前市長は敗れました。伊東市長選挙には、学歴詐称問題で市議会から2度の不信任決議を受け失職した田久保前市長を含む9人が立候補しました。開票の結果、元市議で国民民主党県連が推薦する杉本憲也さんが初当選しました。初当選・杉本憲也さん「皆さん、やりました。変わらないと言われた伊東をこれから先は