14日午後11時26分ごろ、能登半島沖を震源とするやや強い地震があり、石川県志賀町で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。震源地は能登半島沖、震源の深さはおよそ10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは4・9と推定されています。この地震で震度4を志賀町で、震度3を七尾市、輪島市、羽咋市、中能登町で観測したほか、長野県から福井県にかけて震度2や1の揺れを観測しています。志賀町役場にいた職